Hay más estafas por WhatsApp

El menos 68 denuncias por fraude vía electrónica son las que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua contabiliza en su último reporte, en donde además se ha detectado la operación de un nuevo modo de estafa, a través de aplicaciones como WhatsApp, situación que está creciendo, se explicó.Las estafas se dan al acceder a páginas web donde se ofrecen productos comerciales y donde el usuario hace pagos electrónicos y no recibe los bienes, pero también a través de la aplicación citada, desde donde se roban datos, clonan el teléfono, o bien, usan la información para extorsionar.De acuerdo con datos de la Dirección de Análisis de Evidencia Digital e Informática Forense de la FGE, en lo que va del 2019, se han atendido un total de 68 denuncias de fraude o estafa a través de páginas de internet que ofrecían diferentes tipos de productos o servicios (sin especificar qué tipo de comercio).Según las cifras, en promedio se han detectado un total de tres páginas apócrifas al día, las cuales se utilizaban para estafar al consumidor.Datos de la Fiscalía del Estado de Chihuahua revelan que en lo que va del año se han detectado hasta 20 casos de vulneración de WhatsApp. En este caso, los delincuentes solicitan códigos o información a través del servicio de mensajería instantánea y la víctima por desconocimiento autovulnera su dispositivo o accede a peticiones sin garantía de recibir un bien.Por ejemplo, los delincuentes instalan la información a otro dispositivo para “clonar” la lista de contactos y la aplicación en general, con la que comienzan a solicitar cantidades de dinero u otras peticiones a familiares o amigos de la víctima bajo el nombre de su usuario.Como parte de la campaña de prevención, la Fiscalía recomienda activar la verificación en dos pasos de la aplicación; no proporcionar contraseñas, códigos o información; evitar dar click a enlaces externos o desconocidos; establecer comunicación con familiares y amigos para verificar que necesitan ayuda; activar el antivirus del dispositivo; cambiar con frecuencia contraseñas y no depositar dinero o hacer transacciones hasta cerciorarse de que en verdad es necesario.A la fecha, la Dirección de Análisis de Evidencia Digital e Informática Forense de la FGE ha identificado 40 sitios que cometen fraude o estafa y tan sólo de octubre 2018 a mayo 2019 se detectaron 403 publicaciones de interés para su investigación.Por otra parte, la plataforma Soy Usuario, asegura que en México ha aumentado significativamente la portabilidad no solicitada o no consentida de números telefónicos, tema en el que Chihuahua no es la excepción.