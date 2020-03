Hay más niñas que niños bajo el resguardo del DIF de Aguascalientes

Escuchar Nota

Aguascalientes.- Las niñas y adolescentes son más vulnerables a violencia que el sexo masculino en la entidad, informó Nancy Xóchitl Macías Pacheco, directora del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Aguascalientes, quien explicó que con base en las observaciones que hace la instancia, se han percatado que las mujeres sí están más expuestas a sufrir violencia que los hombres.



Tras cuestionarle sobre la vulnerabilidad que hay en las niñas y adolescentes del estado, la funcionaria respondió “sí, un poquito más. Como ustedes saben, nosotros en el DIF pues trabajamos para, justamente, restituirle los derechos sobre todo a niñas, niños y adolescentes pero en el caso de las niñas pues sí vemos que se incrementa un poquito más el número”.



Dentro del número de todos los niños que el Poder Judicial pone a disposición para la guardia y custodia del DIF, el sexo femenino es el que predomina, puesto que se tienen 149 niñas acogidas, contra los 119 niños que están bajo el cuidado de la dependencia gubernamental. Nancy Xóchitl Macías, señaló que la violencia física es el recurso que más se presenta en las mujeres, pero que también se da de forma general con los hombres. No obstante, la recurrencia en mujeres es mayor; basta con observar la cantidad de niñas contra la de niños que se ponen a disposición del DIF. Asimismo, la omisión de cuidados en los menores es otro de los signos de violencia más recurrente detectados.



“El maltrato físico, desafortunadamente, se los hemos mencionado en otras entrevistas, es generalizado, también, no distingue de género. El tema de la omisión de cuidados que por supuesto también constituye una violencia hacia los menores, hacia los adolescentes, pero sí predomina el maltrato físico”, explicó. Aunque no se definió cuáles son los rangos de edad en donde más se presentan actos de violencia, la funcionaria estatal admitió que existen casos de niñas y niños que son, desde muy temprana edad, violentados y hasta abusados sexualmente.



Mientras las niñas, niños y adolescentes están bajo el resguardo del DIF, la instancia les da un seguimiento integral, atendiendo con puntualidad el acompañamiento psicológico, la vigilancia médica y la alimentación, pues los daños colaterales tienen resonancia moral y física en la persona violentada. También se busca que asistan a sus escuelas y que se les incluyan en actividades que cualquier otra niña, niño o adolescente pueda realizar, para ir trabajando de manera gradual en su tratamiento.



La titular del DIF indicó que los casos de resguardo que ellos manejan pueden ir desde cuidarlos por sólo un día hasta, en casos extremos, cuidarlos por años. No importando el tiempo que se esté bajo el cuidado, la dependencia debe asegurar que se le dé el tratamiento integral igualitario a todos aquellos que entran en resguardo.



La violencia contra la mujer no es exclusiva de edades, va desde las niñas, adolescentes, adultas y ancianas, es por ello que su normalización debe de ser erradicada desde la prevención y la educación.