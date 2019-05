‘Hay más oportunidades de empleo’, contradice AMLO a INEGI

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que tiene cifras diferentes sobre el desempleo en el país y que ahora hay más oportunidades de trabajo.“Hay más oportunidades de trabajo en la actualidad, no se mide porque no todo lo está registrando el Seguro Social”, recalcó.Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó que el desempleo aumentó a 3.5% de la población económicamente activa durante el primer trimestre de 2019.Sin embargo, López Obrador reviró que el seguro social no está contabilizando a cerca de 500 mil personas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y a 200 mil sembradores.