Hay mil 326 muertos por Covid-19 en España

Madrid.- España contabiliza ya mil 326 muertos por coronavirus Covid-19 y cuenta con 24 mil 926 afectados, según confirmó este sábado el ministerio de Sanidad, con 4 mil 946 nuevos casos, y 324 fallecidos más.



Además, mil 612 pacientes se encuentran en Unidades de Vigilancia Intensiva (UCI), 471 más que este viernes, lo que contribuye a la saturación de estos servicios, que ya en regiones como Madrid, la más afectada, están llegando al límite.



Después de días de pandemia, un total de 2 mil 125 pacientes ya se han recuperado, 540 más que ayer.



Madrid continúa siendo la comunidad autónoma más afectada, con 176 muertos más en las últimas 24 horas, con lo que alcanza la cifra de 804, lo que supone un 60 por ciento del total de España, mientras que los casos confirmados ascienden a 8 mil 921, mil 756 más que en el último día.



En los hospitales madrileños hay 767 pacientes en UCI (86 ingresos más que ayer), lo que ha llevado a estos centros a adaptar todos los espacios posibles para cuidados intensivos, como salas de reanimación y quirófanos, que en estos momentos no se usan ante la cancelaciones de operaciones no imprescindibles.



Por detrás de Madrid, las regiones con más casos son Cataluña (4 mil 203), País Vasco (mil 725) y Andalucía (mil 515).



Para paliar en lo posible la saturación, en las regiones de Madrid, Valencia y Asturias se están montando hospitales de campaña, con la colaboración del Ejército.



Las autoridades sanitarias insisten en que lo peor de la pandemia no ha llegado aún y hablan de la necesidad de mantener el confinamiento de la población y limitar los traslados a casos de extrema necesidad o imprescindibles para el abastecimiento.



Para ellos, los agentes de orden público han intensificado sus controles y la imposición de multas para los que incumplan la orden de aislamiento.



Desde que el pasado sábado se declaró el estado de alarma, los distintos cuerpos de las fuerzas de seguridad han llevado a cabo más de 31 mil 100 denuncias por incumplir las normas del estado de alarma y han detenido a 350 personas por desobediencia grave, según los datos actualizados del Ministerio del Interior.



Y este sábado, la Dirección General de Tráfico ha establecido controles en las carreteras de salida de las grandes ciudades para evitar el desplazamiento de las personas a sus segundas residencias.