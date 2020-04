Hay mil 934 profesionales de la salud con Covid-19: Salud

Escuchar Nota



Ciudad de México.- A nivel nacional, se registran mil 934 profesionales de la salud infectados por el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermada Covid-19, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.



El titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, refirió que del total de estos casos registrados, 47 por ciento han sido médicos y médicas, y 35 por ciento enfermeras y enfermeros.



Indicó que hay otro 15 por ciento de casos de contagios que se catalogan como “otros profesionales” de la salud, pero dentro de este rubro se destaca un dos por ciento en especialistas laboratoristas y uno por ciento en dentistas.



Las autoridades de Salud no dieron a conocer si estos contagios sucedieron por brotes en hospitales o al exterior de los nosocomios, asimismo, no detallaron las instituciones a las que pertenecen estos profesionales.



No obstante, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, sentenció las agresiones que han ocurrido en personal de salud, como discriminación y rechazo en distintas entidades federativas.



El pasado 19 de abril, Fabiana Maribel Zepeda Arias, jefa de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pidió detener las agresiones contra el personal de salud en México, luego que el Instituto ha documentado al menos 21 ataques al personal de enfermería en 12 estados del país.