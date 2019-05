Hay mucho qué celebrar en el área laboral: Riquelme

Al presidir la ceremonia de conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que en Coahuila sí hay mucho qué celebrar.“El crecimiento de Coahuila no se detiene. Seguiremos incrementando nuestras ventajas competitivas, no bajaremos la guardia en materia de calidad, productividad y competitividad”, mencionó el Mandatario estatal en su mensaje.Esto fue ratificado por los líderes sindicales Tereso Medina, de la CTM; José Reyes Blanco, de la CROM; así como por Alberto Morales, de la CROC, quienes coincidieron en que el Pacto Laboral Coahuila —que se firmó hace algunas semanas— demanda el compromiso responsable de cada una de las partes involucradas, todo esto con acciones enfocadas en la vía de la concertación y el diálogo.Ante la presencia en Palacio de Gobierno de estos líderes trabajadores, agremiados, empresarios e integrantes del Gabinete Legal y Ampliado de su Administración, Miguel Riquelme convocó a los Poderes del Estado, a los ayuntamientos y a los actores de la producción, a mantener la unidad para lograr estos propósitos.De la misma manera, ratificó su compromiso de impulsar acciones contundentes que hagan prevalecer el Estado de Derecho y que garanticen los intereses y los derechos de nuestra sociedad, de los trabajadores y de los inversionistas.Además de trabajar arduamente y de cerca con el sector laboral, para que en todas las acciones que se realicen se mejoren los indicadores de crecimiento económico y construir día a día una sociedad más justa, equitativa e incluyente, por la que lucharon los mártires, la que merecen las familias de Coahuila y la que se debe heredar a los coahuilenses del mañana.El Gobernador del Estado mencionó que las y los trabajadores de Coahuila son reconocidos a nivel nacional por tener un promedio de escolaridad más alto que la mayoría de las demás entidades federativas.Asimismo, al dar a conocer algunos de los logros de Coahuila en materia laboral, recordó que nuestro Estado mantiene su liderazgo nacional con la menor tasa de informalidad laboral, e informó que más del 90 por ciento de los coahuilenses tienen acceso a los servicios básicos de vivienda, agua potable, drenaje y electricidad, así también como salud y educación.“En todo ello ha sido determinante el diálogo y la conciliación con los trabajadores, sindicatos y empresarios. El respeto de los valores sociales, la normatividad y los derechos, factores con los cuales Coahuila es uno de los estados con mayor estabilidad y paz laboral”, agregó Riquelme Solís al señalar que nuestra entidad lleva más de 27 años sin que estalle alguna huelga.De la misma manera, reconoció a las organizaciones sindicales de Coahuila dedicadas al desarrollo laboral de los agremiados y a la productividad.“Coahuila es un estado fuerte, con oportunidades ilimitadas”, enfatizó el Gobernador coahuilense.A su vez, reiteró que nuestro estado no volverá a ser plaza de criminales ni de delincuentes, ya que está blindado con las corporaciones policiales de los tres órdenes de Gobierno y, sobre todo, con las Fuerzas Armadas de México.“No vamos a retroceder ni un sólo paso en las estrategias por la paz y las políticas dedicadas a afianzar el Estado de Derecho, que garantice las libertades y la seguridad de las empresas, de los trabajadores y de sus familias”, advirtió Riquelme Solís.En ese sentido, agradeció a las Fuerzas Armadas por seguir trabajando de manera coordinada con las fuerzas estatales y municipales por el bien de Coahuila.Al hacer uso de la palabra, los líderes sindicales presentes se sumaron al llamado de Riquelme Solís en cuanto al trabajo unido, pues los grandes avances en materia laboral conseguidos por Coahuila son la muestra de ello.Y que esto sólo fue posible, dijeron, con la comunicación permanente de la autoridad laboral con los distintos actores de la productividad.Coincidieron además que el sindicalismo en Coahuila ha cambiado, al exigir nuevos procedimientos democráticos y la rendición de cuentas para con sus agremiados.Acompañaron al Gobernador en esta conmemoración del Día del Trabajo, además, Marcelo Torres Cofiño, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local; Manolo Jiménez Salinas, Presidente Municipal de Saltillo; José María Fraustro Siller, Secretario de Gobierno; José Ignacio Maines Varela, magistrado del Tribunal Superior de Justicia; General Brigadier DEM Antonio Ramírez Escobedo, Jefe del Estado Mayor de la Sexta Zona Militar; Román Alberto Cepeda González, Secretario del Trabajo, y Rosa Isela Alarcón Balandrán, Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado en Coahuila.