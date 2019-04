Hay pelea de cárteles en Morelos: Blanco

El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, atribuyó los asesinatos registrados en la entidad a la disputa entre cárteles de la delincuencia organizada."Lo que está pasando en Morelos, creo que todos ustedes lo saben, es un pelea entre cárteles que se está trabajando", declaró esta mañana durante una mesa de seguridad."Saben que hay varios cárteles que se están peleando las plazas".Blanco alertó que se espera un contraataque tras la balacera en el interior del restaurante Los Estanques en el Municipio de Cuautla que dejó cinco personas muertas, entre ellas tres menores de edad, registrada el sábado pasado."Vamos a seguir porque ahora vamos a ver al respuesta de los otros y en eso estamos trabajando", expresó."Ahora vamos a esperar la respuesta de los otros, siempre he dicho que no te matan porque eres buena persona, esa es la realidad que se vive en Morelos".Según las autoridades, la agresión en el establecimiento iba dirigida a Raymundo Castro Salgado, alias "El Ray", presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien logró huir."Siempre se ha vivido esta situación y la estamos afrontando, esto ha pasado durante 15, 20 años y en eso nos estamos coordinando hoy, todos estamos viviendo esta situación por estos personajes que todos los sabemos quiénes son y en eso estamos trabajando", expresó.Aseveró que gente importante de la delincuencia organizada ha sido detenida, sin embargo, han quedado libres ante la falta de denuncias en su contra por parte de la ciudadanía."Al final de cuentas salen porque la gente no denuncia, si la gente denunciara créanme que sería mejor para nosotros", comentó.El Mandatario morelense se comprometió a trabajar para terminar con la inseguridad y lograr paz en la entidad."Vamos a seguir trabajando para que tengamos paz en Morelos, porque ya estuvo bien", dijo."Yo lo prometí en campaña y voy a seguir luchando para que tengamos paz".