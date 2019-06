Hay presupuesto suficiente para atender migrantes: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el gobierno mexicano cuenta con una economía fuerte, finanzas públicas sanas y presupuesto suficiente para atender el tema migratorio en el país y si se requiere pueden disponer de un parte de los 100 mil millones de pesos que aún están disponibles del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).“Si se necesitara tenemos en caja sin utilizar fondos con otros propósitos del presupuesto actual tenemos una disponibilidad de 100 mil millones de pesos. No hay déficit, es más lo que recaudamos que nuestros compromisos de gasto, no hemos aumentado impuestos, no ha habido gasolinazos, no ha habido solicitudes de deuda”, precisó en su conferencia matutina de Palacio Nacional.Asimismo, López Obrador aseguró que estar optimista en torno a los resultados de la nueva política migratoria y reiteró que en poco tiempo se verá “si funciona nuestra estrategia”.Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard detalló que para emprender el nuevo esquema de migración no se requerirán recursos públicos adicionales, ya que se va a actuar con el dinero ya previsto.“Como la Guardia Nacional ya estaba previsto, no hay erogación en el corto plazo. El Inami ya tiene los recursos, no los habían ejercido porque su proceso de selección es muy lento, pero ya están previstos los recursos, ahí están en su presupuesto, simplemente lo tienen hacer rápido por la emergencia”, puntualizó.Aunado a ello, puntualizó que se cuenta con el Fondo Yucatán, que tiene más de dos mil millones de pesos que no se ha ejercido; por lo que podrán disponer de esos recursos para atención de migrantes.“Hasta este momento, de acuerdo a lo que he trabajado con todas las dependencias, incluyendo el DIF que nos va a ayudar con menores, podemos hacerlo con los recursos que tenemos. Si en el camino surgen necesidades adicionales también lo iremos informando, pero la instrucción que tenemos es de usar los recursos previstos, y en muchos casos sí se puede”, concluyó