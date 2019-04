‘Hay pruebas de que Trump obstruyó la justicia’

Un importante legislador demócrata dijo este jueves que el esperado informe del fiscal especial Robert Mueller reveló "perturbadoras pruebas" de que el presidente estadounidense, Donald Trump, obstruyó la justicia."Incluso con la publicación incompleta, el informe Mueller muestra perturbadoras pruebas de que el presidente Trump se involucró en obstrucción a la justicia y en otras faltas", dijo el legislador Jerrold Nadler, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes.El Fiscal General de EU, William Barr, aseguró que las investigaciones de Mueller por la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 analizaron 10 actos de posible obstrucción de justicia por parte del presidente Donald Trump."El informe cuenta con diez episodios que involucran al Presidente y analiza posibles teorías legales para relacionar estas acciones con elementos de una obstrucción", dijo Barr durante una conferencia de prensa.Asimismo, Barr señaló que tanto él como el Fiscal General adjunto, Rod Rosenstein, concluyeron que la evidencia desarrollada en el informe, que será publicado hoy, no es suficiente para establecer que Trump cometiera un delito de obstrucción de justicia."Aunque el Fiscal General Adjunto y yo estábamos de acuerdo con algunas de las teorías legales del Fiscal especial, consideramos que algunos de los episodios examinados no constituían una obstrucción como cuestión de derecho. No confiamos únicamente en eso para tomar una decisión", señaló Barr.El funcionario reiteró que el informe no encontró que Trump o algún estadounidense conspiraran con Rusia para influir en las elecciones."No se halló que los miembros de la campaña de Trump conspiraran o se coordinaran con el Gobierno ruso", dijo.Por otra parte, Barr aseguró también que no invocará ningún privilegio ejecutivo en ninguna parte del informe de 400 hojas, por lo que enviará una copia redactada del informe al Congreso y la hará pública a las 11:00 horas locales (10:00 del centro de México) a través del portal del Departamento de Justicia."A las 11 de la mañana voy a enviar copias al Congreso (...) después de que se haya entregado al Congreso", señaló.Barr aseguró que Trump y sus asesores tuvieron acceso anticipado esta semana al informe, aunque el Presidente dijo públicamente que había preferido no leerlo."A los abogados personales del Presidente no se les permitió hacer, y no solicitaron, ningún apunte (sobre el informe)", dijo Barr.Revisa aquí el informe del fiscal Robert Mueller sobre el papel de Rusia en la elección de 2016.