Hay que bajar tasas de interés: López Obrador

Las tasas de interés de México son demasiado altas para una economía en desaceleración, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en entrevista, aunque agregó que respeta la libertad del Banco Central de establecerlas de forma independiente.“El Banco de México está vigilando la inflación. Eso no está mal ", dijo López Obrador al editor en jefe de Bloomberg, John Micklethwait, en la Ciudad de México. "Pero es importante bajar las tasas para impulsar la economía".El presidente, que durante una entrevista de 50 minutos repitió su promesa de respetar la autonomía del Banco Central, se había abstenido de expresar públicamente una opinión sobre las tasas de interés desde que asumió el cargo. La oficina de prensa del Banco Central de México declinó hacer comentarios.Otros líderes, desde Donald Trump hasta Recep Tayyip Erdogan de Turquía, han sido mucho más explícitos al exigir menores costos de endeudamiento para impulsar sus economías a medida que se avecina una desaceleración global.Eso ha suscitado la preocupación de que toda la idea de la independencia del Banco Central, una piedra angular de la gestión económica durante décadas, pueda estar amenazada.El peso se debilitó después de los comentarios, cayendo 0.3 por ciento a 19.11230 por dólar.El Banco Central de México ha mantenido su tasa de referencia en un máximo de una década de 8.25 por ciento, incluso cuando la inflación bajó a menos del 4 por ciento. El resultado es una de las tasas de interés reales más altas del mundo, lo que ayuda al peso a ser de las monedas más fuertes de este año.Pero también está frenando el crecimiento en la economía mexicana de 1.2 billones de dólares, que ya puede estar en una leve recesión.La producción se redujo inesperadamente en el primer trimestre. Los números de abril a junio deben presentarse esta semana, y la estimación mediana en una encuesta de Bloomberg a economistas es de una segunda contracción trimestral consecutiva.AMLO restó importancia a las preocupaciones por la recesión, aunque dijo que la economía no está creciendo como a él le gustaría, pero que él quiere distribuir mejor la riqueza.Incluso si la economía evita la recesión técnica, los pronósticos a más largo plazo no parecen prometedores para AMLO.Dos de los cinco miembros de la Junta de Gobierno del Banxico han sugerido que hay margen para la relajación de las tasas, pero la opinión mayoritaria ha sido que la inflación subyacente sigue siendo demasiado alta.La curva swaps de tasas de interés de México apunta a un recorte de un cuarto de punto en los próximos tres meses, con una reducción del referencial en la reunión del Banco Central del 15 de agosto o del 26 de septiembre. También se espera que la Reserva Federal reduzca la tasa estadounidense esta semanaFue elegido el año pasado después de hacer una campaña para poner fin a décadas de crecimiento por debajo del promedio. La economía de México se ha expandido a un ritmo anual de aproximadamente 2.5 por ciento durante el último cuarto de siglo, en línea con sus vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, pero solo alrededor de la mitad del promedio de los mercados emergentes.Actualmente se pronostica que crecerá a un ritmo de entre 1 y 2 por ciento hasta al menos 2021.Además de los problemas mundiales, como la desaceleración del comercio y la amenaza de los aranceles de Trump, México se ha visto afectado por una desaceleración en la inversión empresarial con López Obrador, que canceló el Nuevo Aeropuerto Internacional de México de 13 mil millones de dólares y tomó medidas para limitar la inversión privada en la industria energética.Con información de El Financiero