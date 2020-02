Hay que declarar sequía extrema para llegada de recursos

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- La situación de sequía en la zona ejidataria de Piedras Negras es preocupante ya que en este año y medio solamente han caído precipitaciones de siete pulgadas, lo cual no satisface las necesidades del campo; así lo indicó Arturo Cervera Hernández, director de Fomento Agripecuario.



“Esto no representa nada para el campo, entonces el campesinado ha estado pasando por un momento muy crítico”, expresó el titular.



Indicó que lógicamente se han presentado quejas y reportes en cuanto al tema, principalmente por muerte de animales.



No obstante, explicó que para subsanar dicha situación no basta con los reportes, sino la creación de un censo oficial firmado por los mismos agropecuarios para así presentarlo ante las autoridades correspondientes.



“Nosotros les comentamos que necesitamos un censo real, para proceder ante las autoridades y así que se decrete una zona de emergencia en la región”, precisó.



Mencionó que de esa forma se podrá avisar a las dependencias federales y así bajar algún recurso o apoyo en el alimento.



Finalmente, señaló que está declaración de emergencia se tendrá que realizar por parte de las autoridades estatales o federales, hecho que aún no se ha presentado en ninguna zona del estado.



“Aquí en la zona de los cinco ejidos municipales no ha llovido, entonces en verdad estamos en una situación crítica”, ultimó.