Hay que ir por los delincuentes: Osorio Chong

“A los delincuentes hay que tratarlos como tal, hay que ir por ellos, ellos que han movido la tranquilidad, que han arrancado vidas, que han arrancado el patrimonio de vidas enteras, hay que ir por ellos: toda la fuerza del estado de derecho contra los delincuentes”.



“Hoy, hay un gobierno que los enfrenta, que no tolera su presencia y que vienen a generar intranquilidad”, dijo, al reconocer la inmediata respuesta de la administración estatal y del gobernador, quien de inmediato se trasladó al municipio afectado para coordinar la estrategia de seguridad y entrega resultados inmediatos”.



“Van a tener que dejar ahí una fuerza importante porque hay amenazas de otros estados que pueden acudir aquí a la entidad y creo que el rechazo contundente que hizo el gobernador de no volver a permitir que regresen al estado es fuerte y así será”, expresó.



El senador, rechazó la política de, quien ofrece abrazos y no balazos a los delincuentes.“Coahuila es estratégico en materia de seguridad no solo hacia el norte por todo lo que quieren llevar los delincuentes hacia Estados Unidos, sino porque de Coahuila se da o no estabilidad en el norte”.Por ello, reconoció el trabajo del gobernador Miguel Angel Riquelme Solís para enfrentar a la delincuencia de alto impacto.“Estuvo ahí con los miembros del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía Federal, coordinó a todos y dejó ahí a su secretario de Gobierno, al secretario de Seguridad. Eso Habla de una gran responsabilidad y de una actitud seria y que enfrenta los problemas”.Destacó la coordinación entre las fuerzas federales, estatales y municipales para enfrentar el hecho delictivo del sábado pasado.Osorio Chong refirió que hay cifras en materia de inseguridad que el Gobierno Federal no ha podido revertir y hay dificultades enormes en el país, por lo que ofreció el respaldo del PRI para definir una estrategia que cambie el panorama en el país.