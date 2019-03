Hay que profundizar investigación por asesinato de Colosio: Durazo

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, acompañó esta tarde a la familia Colosio en la misa que se llevó a cabo para recordar los 25 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio.Al momento del asesinato, Alfonso Durazo Montaño se desempeñaba como secretario particular del entonces candidato presidencial del PRI.En entrevista, el funcionario reiteró que no cree "en la tesis del asesino solitario" y consideró que es necesario profundizar en las investigaciones.En la mañana, en Magdalena, la presidenta del CEN del PRI, Claudia Ruíz Massieu Salinas, dijo en entrevista que no existía motivo jurídico para reabrir el caso.No obstante, la dirigente consideró que el asesinato es un caso que a todos los mexicanos les duele y les pega.Durazo Montaño consideró que "es un pena" que la presidenta del PRI "venga (a Magdalena) a pretender poner el último clavo en el féretro de Luis Donaldo Colosio".