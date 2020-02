Hay que revisar qué pasa en Poder Judicial tras caso ‘Lunares’: Sheinbaum

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Luego de que un juez de control liberara por segunda ocasión a Oscar Andrés Flores alías “El Lunares”, presunto líder de La Unión Tepito, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que le parece incorrecta la actuación del juez y es necesario revisar qué pasa en el Poder Judicial.



Al ser cuestionada sobre si el hecho se trata de ineficacia de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México o corrupción de los jueces, Sheinbaum respondió que le pareció inaudito que se le liberara en la segunda orden de aprehensión y respaldó el argumento de la Fiscalía en el sentido de que el juez actuó con parcialidad.



"Habría que ver (si se trata de corrupción), eso es algo que corresponde una investigación, pero yo lo dije ayer, no me parece que fue correcta la actuación de los jueces y ahí dice en el comunicado de la Fiscalía por qué”, expresó.



La FGJ indicó en comunicado que el juzgador no permitió a la fiscalía controvertir los datos de prueba presentados por la defensa, viéndose parcial y tendiente a favorecer al imputado.



Aseguró, además, que incumplió con la Constitución y con el Código Nacional de Procedimientos Penales.



Al respecto de las declaraciones de la defensa de “El Lunares”, sobre la posible fabricación de delitos por parte de la Fiscalía, la Jefa de Gobierno afirmó que es falso, y que las investigaciones de la FGJ se basan en la justicia y el debido proceso.



Asimismo, señaló que en próximos días el gobierno capitalino emitirá un extrañamiento que se trabaja con el Congreso local, así como la queja que la Fiscalía presentará ante el Consejo de la Judicatura.



"El extrañamiento ya lo vamos a dar a conocer. Estamos trabajando con el Congreso, con lo que tiene que ver con el Tribunal Superior. Confío en que, así como se está transformando el Ejecutivo, el Congreso está desarrollando leyes no sólo en la ciudad México sino a nivel nacional, ya hemos escuchado el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que encabeza un trabajo contra la corrupción. Yo tengo confianza en que va ser así también en el Tribunal Superior de Justicia”, expuso.



Con información de Excélsior