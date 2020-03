‘Hay que saber cómo explicar a los niños el porqué de la pandemia’

Escuchar Nota

“Entonces hay que contener toda esa información que puedan estar recibiendo por otros medios, y explicarles muy bien que si te contagias no es tan grave si se atiende bien, y decirles que no se va a morir toda la gente, pero que sí se tienen que tomar todas las precauciones que ya se están tomando y que hoy nos tienen a todos en casa”.

En medio de esta, es muy importante hablar con losy explicarles fielmente qué es lo que está pasando, y por qué todo el mundo está tomando cuidados extremos,Es la opinión de la directora de Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, M.C. Karla Patricia Valdés García, quien considera, porque quizá en sus computadoras, tabletas o celulares reciban mucha información.La reconocida psicóloga dijo que, y no hablarles de los números y daños que ha ocasionado hasta el momento, datos que puedan incrementar en ellos el miedo, la incertidumbre, el estrés y todo lo que ellos puedan estar registrando”.“Los niños no tienen esta misma capacidad de autocontrol, de regulación emocional, de entender la situación, por eso una recomendación muy importante es que, y dejarles muy claro que no son vacaciones”, explicó.La experta en Psicología, levantarse temprano, asearse, dedicarle los tiempos necesarios a las tareas y trabajos escolares, con descansos, con intervalos, pero también, y eso sí, aprovechando esta contingencia para fortalecer la convivencia y la armonía familiar”.