Hay que ver cómo fondear emergencias: Herrera tras extinción de Fonden

Ciudad de México.- Mientras la Cámara de Diputados discutía la extinción de 109 fondos y fideicomisos y el huracán “Delta” se acercaba a la península de Yucatán, el secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera defendió la desaparición de fideicomisos, pero reconoció que en el caso del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) se tendrá que pensar cómo se van a fondear las contingencias.



Durante su comparecencia ante el pleno del Senado con motivo la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el titular de Hacienda fue cuestionado insistentemente sobre la extinción de 109 fideicomisos y sobre su “sumisión” al presidente Andrés Manuel López Obrador, como cuando Emilio Álvarez Icaza, senador sin grupo parlamentario, lamentó que su “jefe sea uno de sus mayores obstáculos” para que cumpla con su trabajo.



Herrera dijo que el Fonden tiene una naturaleza legítima como es generar recursos por años para cuando surja una contingencia como ocurrió en los sismos de 2017 o con el huracán que está por azotar a la península de Yucatán.



“Desafortunadamente hoy el Fonden tiene 6 mil millones de pesos, pero tiene pasivos por 21 mil millones de pesos, de tal forma que cuando cierre el Fonden no se reparten los recursos del Fonden, se reparten las deudas del Fonden”, comentó.







“Lo que sí tenemos que pensar con mucho cuidado es, cómo vamos a estar fondeando las contingencias que ocurren en un país que está expuesto a huracanes en la península de Yucatán y a terremotos en la Ciudad de México, Oaxaca, Puebla”, añadió el secretario.



Al considerar que el Fonden tiene un propósito legítimo, apuntó que también hay otros fideicomisos que son usados “como un artilugio económico y financiero para que se queden con los subejercicios”, y sin especificar a qué fideicomisos se refiere dijo que en “esta administración también se crearon fideicomisos con ese propósito”.



El secretario de Hacienda se comprometió a que no disminuirá “ni un peso” para el sector de la salud, la cultura y la ciencia y aseguró que la forma “más fácil, segura y transparente” de que se distribuyan los recursos es a través del presupuesto de egresos de la federación.



“El futuro del país depende de su salud, educación y de su cultura y no vamos a escatimar en esta coyuntura ningún recurso para ello. Lo único es que en lugar de llegar a través de un fideicomiso va a llegar a través del presupuesto general”, afirmó Herrera.