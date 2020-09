hay Raquel Welch para rato ; es un sex symbol de ocho décadas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Peleas entre dinosaurios, seres gigantes que atacan a cavernícolas y erupciones volcánicas eran parte de la película Un Millón de Años a.C., pero ninguno causó tanto impacto como su protagonista, Raquel Welch.



“Vea a Rachel con el primer bikini de la humanidad”, era una de las frases con las que se promovía la cinta en 1966. Décadas después, el póster de la actriz con su conjunto de piel es vital dentro de la cultura pop.



Antes de recibir el apodo de “El Cuerpo”, la joven mantenía su apellido Tejada (por la herencia boliviana de su padre), aunque lo cambió al casarse con su novio de escuela, James Welch, antes de cumplir 20 años.



Pronto ganó notoriedad en concursos de belleza, mismos que la llevaron a la televisión a sus 24 años en roles menores de programas como The Virginian y Hechizada de 1964.



Ese año estuvo lleno de contrastes: mientras vivía su primer divorcio (de los cuatro que tendría), Welch debutó en el cine junto a Elvis Presley en la película El Trotamundos, donde era solo una colegiala sin nombre.







Su belleza la llevó pronto a ser la imagen principal de todos los pósters de las cintas donde participaba, sin importar el tamaño de su personaje.



En 1965, la actriz protagonizó A Swingin’ Summer, y el año siguiente cuatro filmes más, incluidos dos que le dieron su estatus de sex symbol: Viaje Fantástico y Un Millón de Años a.C.



Éste último rol fue tan mítico que en 2016 fue seleccionada por la gente como el Mejor Cuerpo de Bikini de la Historia, en una encuesta del portal Swimwear365, superando a Marilyn Monroe y Pamela Anderson.



En 1966, lmostró su capacidad de diversificarse al lado de Marcello Mastroianni, uno de los rostros más populares de Europa, al estelarizar el filme Un Asesino y Una Mujer.



“Prácticamente todo el mundo, a estas alturas, no solo reconoce el nombre de Raquel Welch, sino que sabe cómo es, aunque pocos la han visto en una película”, señaló Robert Neville en el New York Times.



Welch aprovechó el impulso de este filme para explotar su sex appeal y la lujuria en pantalla, como lo mostró en la película Bedazzled de 1967, año en que se casó con su entonces representante, Patrick Curtis.



La actriz compartió pantalla con leyendas como Frank Sinatra en Lady in Cement; Robert Wagner en The Biggest Bundle of Them All, y hasta el Beatle Ringo Starr en The Magic Christian.



Tras filmes destacados como 100 Rifles y Myra Breckinridge, donde hace a un hombre que cambió de género para triunfar en Hollywood, la carrera de la actriz decayó y en 1972 se divorció por segunda vez.



La adaptación de Los Tres Mosqueteros, de 1973, sirvió un poco para levantar su carrera, al recibir buenas críticas y su único premio destacable, el Globo de Oro a Mejor Actriz en una Comedia o Musical.