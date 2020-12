¿Hay reconciliación? Angélica Rivera y ‘El Güero’ Castro pasan juntos la Navidad

Escuchar Nota

"Feliz Navidad de nuestra familia para la suya. Que tengan salud, amor, muchas bendiciones y que todo lo bueno los abrace y se quede con ustedes. Todo mi amor y cariño siempre", escribió la actriz para acompañar su publicación.

Luego de que terminara el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y de que se anunciara el divorcio de Angélica Rivera, la actriz y ex primera dama. Sin embargo, hemos podido mantenernos al tanto de su día a día gracias a las publicaciones en redes sociales de sus hijas, en especial, de la también actriz, Sofía Castro.En estas publicaciones, que van desde fotografías hasta pequeños videos,, y nos referimos, por supuesto, a la magnífica relación que sostiene con su ex esposo y el padre de sus hijas, El Güero Castro.Fue por medio de una fotografía que, que la relación entre ambos es tan buena, que hasta decidieron pasar Navidad juntos, para hacer compañía a sus tres hijas y que todas pudieran disfrutar de sus dos padres en estas fechas tan especiales.Y no sólo eso, sino que en la fotografía que compartió Sofía,, como suele vérseles en las imágenes usualmente compartidas por sus hijas. En la postal, Rivera se encuentra entre sus tres hijas, quienes la abrazan, y a la orilla, junto a quien reveló la foto, se encuentra El Güero Castro.Información por Milenio