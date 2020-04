Hay suficiente material para serie documental de Kobe Bryant

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Kobe Bryant, la leyenda del basquetbol que murió junto a su hija Gianna, y otras personas, en un accidente de helicóptero, también tendría su serie documental que será lanzada en algunos años.



John Black, el ex vicepresidente de relaciones públicas de Lakers de Los Ángeles, reveló que el mismo jugador, que se embarcó en su temporada de despedida en la 2015/2016, contrató camarógrafos que tuvieron acceso casi ilimitado para sus grabaciones en todos los lugares.



Luego de la exitosa serie documental “The Last Dance”, estrenada el pasado domingo y cuenta la etapa profesional de Michael Jordan, ahora todo se enfoca porque “La Mamba Negra” también tendrá la suya.



Un informe de la televisora deportiva ESPN reveló que gran parte del material audiovisual ya pasó por etapa de edición para un documental que se lanzaría dentro de años.



Tan es así, que Kobe Bryant vio unas imágenes editadas, pero por ahora se desconoce si su muerte vaya a cambiar la idea de presentar su documental al público.



El 13 de abril de 2016 fue el último partido de Kobe Bryant, una exhibición de 60 puntos, en la victoria de Lakers de Los Ángeles por 101-96 ante Jazz de Utah.