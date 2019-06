‘Hay timón’ para volver a México una potencia, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a seis meses de haber iniciado su administración el país va “bien y de buenas” y que hay timón para convertir a México en una potencia económica.A bordo del buque Papaloapan de la Armada de México, en Veracruz, el mandatario reiteró que “nos guiamos por la estrella polar” y “está en buenas manos el timón” para lograr una nación justa, digna, libre y soberana.“Vamos bien y de buenas, hay timón, nos guiamos por la estrella polar, vamos hacia adelante, hacia el norte, México se va a convertir en una potencia económica con dimensión social, un país justo, digno, libre, soberano, hay rumbo y está en buenas manos el timón”, comentó en un video que compartió en Facebook.Acompañado por los titulares de Semar y Sedena, Rafael Ojeda y Luis Cresencio Sandoval, respectivamente, así como por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, el Presente conmemoró el 102 aniversario de la Marina Nacional, por lo que consideró este día como “histórico”.“Hoy es un día histórico, importante, estamos en un puerto heroico, porque aquí siempre se ha defendido a la patria y lo han hecho los marinos que no olvidamos que en 1914 se invadió a nuestro país por este puerto, en donde los marinos mexicanos y el pueblo de México defendieron con honor a nuestra patria”, indicó.López Obrador compartió que en esta fecha conmemorativa navegó en un barco de guerra mexicano que no es utilizado para invadir ni agredir a ningún pueblo o nación, sino para auxiliar a la ciudadanía.“Este barco se utiliza para ayudar, tiene una bodega de carga y me ha informado el almirante Ojeda que han ido a otros países cuando hay desgracias a llevar apoyos de México. Para eso se van a seguir utilizando esas embarcaciones porque México quiere vivir en paz”, expresó.