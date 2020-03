Hay tres investigaciones contra Lozoya: Santiago Nieto

Escuchar Nota

“Se encontró una transferencia de Altos Hornos a una empresa filial de Odebrecht y de ahí la transferencia de 3.8 millones de dólares hacia Tochos (Holding), la empresa constituida en Suiza por el señor Lozoya, y de ahí una serie de transferencias a México para el pago, entre otras cosas, de un inmueble en Lomas de Chapultepec”.

“Imagínense si todas las empresas que quieran, más si está de por medio la corrupción, son rescatadas por el gobierno como se hacía anteriormente, el país se termina endeudando por completo”, afirmó.



Sobre, que ha implicado para Petróleos Mexicanos (Pemex) pérdidas por 50 millones de euros;Así lo informó Santiago Nieto, director de la, quien esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional señaló que no podría dar más detalle por el nivel de sigilo de las indagatorias a cargo de la Fiscalía General de la República.Mencionó que las cuentas de–empresa que no rescatará el presidente Andrés Manuel López Obrador- fueron bloqueadas –dentro del caso Lozoya- por la venta de Agronitrogenados a Pemex.Señaló que por instrucciones del Presidente y por una política clara de-, además por tratarse de una empresa productiva, se descongelaron las cuentas de AHMSA. También se hizo para “no afectar la operación normal de ninguna empresa en México”.López Obrador dijo que siguen la negociación particular para la venta de AHMSA. “Deseamos que se pongan de acuerdo”, pero, como se hizo cuando el Fobaproa.Recordó que elsignificó una deuda de un billón de pesos, “y se ha pagado desde entonces otro billón y se sigue debiendo lo mismo. O sea, van a pasar 50, 70 años porque año con año, del presupuesto se tienen que destinar alrededor de 40 mil millones de pesos solo para pagar intereses de esa enorme deuda. Entonces ya esa política no la podemos continuar”.Manifestó que los compradores de AHMSA podrían conseguir un crédito en Nacional Financiera, de requerirlo, pero no será como el otorgado a“para hacer su planta (Etileno Siglo XXI) y que le garantizarán gas a precio bajo y con cláusulas leoninas, en donde”.Ahora, subrayó, “es cero corrupción, cero impunidad, aunque no les parezca a nuestros adversarios”.