Hay un sospechoso por muerte de Graciela Medina

El pasado viernes 24 de mayo fue reportada como desaparecida Graciela Medina López, de acuerdo con sus familiares, la última vez que la vieron fue cuando salió de su casa en la colonia Pedregal de San Francisco, de la alcaldía de Coyoacán.El sábado, y al no saber nada sobre su paradero acudieron a la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE) a interponer la denuncia.La mujer de 43 años de edad y madre de tres hijos, iba a bordo de su vehículo cuando al parecer fue interceptada y privada de su libertad.Sin embargo, las autoridades señalaron que los responsables nunca se comunicaron con la familia para solicitar rescate."Hasta el momento, la Procuraduría descarta que el ilícito haya sido perpetrado por grupos delincuenciales o del crimen organizado, por lo tanto, queda descartada esta línea de investigación al no haber información que sustente este indicativo. No obstante, las investigaciones estamos avanzadas por lo que esta Fiscalía de Personas Desaparecidas se reserva por el momento proporcionar mayores datos, esperando se verifiquen algunos puntos de investigación, que podrían darse a conocer en un futuro”, señaló Willy Zúñiga, titular de la Fipede.El cuerpo de Graciela Medina fue encontrado este lunes por la mañana en un lote baldío de la alcaldía Iztapalapa y por la tarde fue reconocida por sus familiares.Por este hecho se activó el protocolo de feminicidio y se iniciaron las indagatorias correspondientes para dar con el paradero de quien o quienes cometieron el crimen.Por otra parte, la Procuraduría informó que hay un hombre sujeto a investigación en la Fiscalía Central de Investigación, por el delito de cohecho.Señalan que él fue la última persona que tuvo contacto con Graciela, sin embargo, cuando los agentes acudieron a su domicilio para interrogarlo, les ofreció dinero para evitar ser cuestionado.La situación jurídica de esta persona será definida en las próximas 48 horas.