Hazard causa baja del Real Madrid y se perderá el Clásico ante el Barcelona

Ciudad de México.- ¡Hazard se baja del primer Clásico! El delantero belga de nueva cuenta sufre con las lesiones y no estará en el duelo entre Real Madrid y Barcelona del próximo 24 de octubre.



Prensa española publica este jueves que Eden no está recuperado al 100% de la rotura muscular de la pierna derecha que sufrió hace un par de semanas y que el cuerpo médico merengue no quiere arriesgarlo ni apresurar su regreso a las canchas.



A falta de 9 días para el choque más importante de LaLiga, el tiempo estimado para que Hazard vuelva a jugar es de 2 a 3 semanas.



Esta es la sexta lesión que el Mago sufre desde su fichaje con el Real Madrid en verano del 2019, perdiéndose más de 35 juegos oficiales, situación que no solo molesta a la directiva del club sino a la afición, que empieza a perder la paciencia por el que en teoría llegó para suplir a Cristiano Ronaldo.



Aunado a los temas de lesiones, su sobrepeso también ha sido otro punto negativo en el hasta ahora gris paso de uno de los mejores futbolistas del mundo por la institución blanca.