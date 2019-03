HBO estrena la séptima y última temporada de la premiada serie

Tras años de fallas y escándalos, Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) intentará regresar al despacho oval de la Casa Blanca.Pero para poder ocupar nuevamente la silla presidencial, la ácida, irreverente y políticamente incorrecta candidata deberá hacer una campaña aún más hilarante en la séptima y última temporada de Veep, que estrena hoy a las 23:30 horas por HBO.Una entrega que, debido a la situación actual de la política estadunidense y mundial, se volvió un reto creativo de principio a fin.“Fue más complicado llevar la comedia al límite, pero afortunadamente tenemos la virtud de que no nos hemos identificado con algún partido o figura política, somos como un universo alterno, y eso ayuda, particularmente con lo que se vive en la actualidad.“La razón por la que el show duró tanto es porque integra a todos a la fiesta y, de cierta forma, eso es lo más apropiado ahora con toda la locura que vivimos”, dijo la protagonista en la pasada edición de la Television Critics Association.Porque lo que comenzó como una sátira ha sido rebasado por la misma realidad, admitió el showrunner David Mandel.“Iniciamos como Veep y ahora parece que somos The West Wing, que somos el show aspiracional, que desearías que la presidente fuera Selina Meyer. Esa es una extraña posición en la cual estar.“Los temas que tratábamos de satirizar, o los tópicos que queríamos abordar han cambiado y podría pasar el resto de mi carrera publicando viejos clips de Veep que se van volviendo realidad. Eso es muy bizarro”.Porque no sólo se trata de las opiniones públicas del presidente Donald Trump, también está el tema del Brexit, la situación en Venezuela y el crecimiento de los gobiernos autoritarios en el mundo.“Puedes atacar a la derecha o a la izquierda todo el tiempo, pero la línea comienza a difuminarse, entonces ¿estás haciendo el mejor chiste que puedes o el mejor sobre ese objetivo? Son dos cosas diferentes, a veces el mejor sale de reírse de ti mismo.“Yo le apuesto al chiste por encima de todo, eso es lo que hace a Veep interesante, porque sabes que puede atacar a cualquiera. Eso es lo importante para mí”, agregó Mandel.Y ha sido la naturaleza de los personajes, especialmente el de Selina con sus acciones, ideas y comentarios inapropiados, el que ha permitido que la comedia no se extinga.“No diré que Selina evoluciona, más bien se mantiene fiel a ella misma hasta el final de la temporada. Dejará que la gente decida si eso es bueno o no. “No sé si un cambio de actitud sea necesariamente lo que ella desea. Me siento muy feliz por cómo terminamos el show y creo que va a sorprender a los espectadores”, sostuvo Louis-Dreyfus.La temporada de la serie, ganadora del Emmy, se grabó una vez que la actriz se recuperó del cáncer de ovario que le detectaron, por lo que reconoció que fue aún más emotiva.“Estaba abrumada por la felicidad y la pena, por esa mezcla de ambos sentimientos conforme llegaba el final. De verdad me tomó por sorpresa.“El show ha sido mi bebé por ocho años, me sentía muy protectora y orgullosa de cómo ha crecido”, agregó la actriz.