HBO libera 500 horas de su contenido para ver en streaming totalmente gratis

En plena cuarentena (que se siente como si hubieran pasado 20 años),decidió solidarizarse con los encerrados y, entre películas, series y documentales, para ver en streaming sin tener que pagar por una suscripción.Esto después de que muchas otras plataformas decidieron empezar a ofrecer contenido gratis para ayudarnos a pasar el tiempo ahora que tenemos que quedarnos en casa por unas semanas para salvar al mundo (ok, exageramos un poco). La intención deesEntre todo ese contenido, que estará disponible a partir de este 3 de abril solo en las plataformas deen, se encuentran 9 series originales terminadas o con varias temporadas, como The Sopranos, Veep y Succession, 10 documentales, incluyendo el más reciente McMillions, que habla sobre el caso del fraude del Monopoly de McDonald's, y 20 estrenos especiales de películas de Warner Bros., incluyendo Detective Pikachu, Midnight Special, Empire of the Sun y algunas películas para ver en familia.El top 5 de series y películas:Esta serie sigue siendo una de las mejores deen toda su historia. The Sopranos sigue a Tony, un jefe de la mafia de Nueva Jersey que debe aprender a lidiar con los problemas personales y profesionales que están afectando su estado mental, lo que lo lleva a buscar la ayuda de un psiquiatra que cambia su vida.¿Crees que tu familia es problemática? Espera a que conozcas a los Roy, los dueños de un imperio millonario que comienzan a pelear y traicionarse entre ellos cuando el patriarca sufre un infarto y se enfrentan a la posibilidad de quedarse a la cabeza del negocio familiar. Los secretos, mentiras, intrigas y traiciones de la familia Roy van a hacer que aprecies más a la tuya.En los años 90, McDonald´s creó un juego de Monopoly con el que sus comensales podían ganar desde hamburguesas gratis hasta millones de dólares, el problema es que el juego fue alterado por un hombre misterioso que robó las piezas y se encargó de entregar los premios grandes por su cuenta. McMillions es “Una descripción detallada de la estafa del juego McDonald's Monopoly durante la década de 1990 según lo dicho por los participantes en el caso, incluidos los premiados y los agentes del FBI involucrados.”Ryan Reynolds presta su voz para un Pikachu muy sarcástico y oscuro en esta historia en la que el pequeño Pokémon amarillo debe ayudar a un adolescente a encontrar al hombre que asesinó a su papá, y a detener un plan malvado que podría cambiar el mundo para siempre.Michael Shannon y Joel Edgerton protagonizan esta película que sigue a un padre y su hijo que deben huir al ser perseguidos por el gobierno y un culto que busca controlar los poderes especiales del niño.Esto es lo que puedes ver sin suscripción de HBO:Ballers (5 Seasons)Barry (2 Seasons)Silicon Valley (6 Seasons)Six Feet Under (5 Seasons)The Sopranos (7 Seasons)Succession (2 Seasons)True Blood (7 SeasonsVeep (7 Seasons)The Wire (5 Seasons)The ApolloThe Case Against Adnan SyedElvis Presley: The SearcherI Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle CarterThe Inventor: Out for Blood in Silicon ValleyJane Fonda in Five ActsMcMillion$True Justice: Bryan Stevenson’s Fight for EqualityUnited SkatesWe Are the Dream: The Kids of the MLK Oakland Oratorical FestArthurArthur 2: On the RocksBlinded By the LightThe Bridges of Madison CountyCrazy, Stupid, LoveEmpire of the SunForget ParisHappy Feet TwoIsn’t It Romantic?The Lego Movie 2: The Second PartMidnight SpecialMy Dog SkipNancy Drew And The Hidden StaircasePanPokémon Detective PikachuRed Riding HoodSmallfootStorksSucker PunchUnknown