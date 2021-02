HBO Max llegará a México en junio: estos son todos los detalles

Escuchar Nota

"Al combinar a HBO con el catálogo de las mejores series y películas de WarnerMedia, así como contenido producido localmente por narradores magistrales en Latinoamérica, HBO Max ofrecerá a los fans de la región una experiencia de entretenimiento enriquecedora e inolvidable", comentó en un comunicado Johannes Larcher, jefe de HBO Max Internacional.

Me han preguntado y ya les tengo una respuesta. #HBOMax, junio 2021.

La fecha exacta, se las diré otro día. pic.twitter.com/A0xQu0VkUi — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) February 11, 2021

El servicio de streamingen junio de este año.El servicio contará en sude WarnerMedia, al combinar productos de marcas como HBO, Warner Bros., New Line, DC, CNN, TNT, TBS, truTV y Adult Swim, además de nuevas producciones locales.Así, formarán parte del catálogocomo 'Game of Thrones', 'Friends', 'The Big Bang Theory' y 'Two and a Half Men'; caricaturas como 'Hora de Aventura', 'Scooby-Doo' y Rick y Morty; además de sagas famosas como 'Harry Potter' y 'El Señor de los Anillos'.Sin revelar muchos detalles, HBO Max aprovechó para anunciar que en 2022 estrenará la nueva serie inspirada en el universo dellamada 'House of the Dragon'.En el comunicado, HBO adelanta que loscomo HBO Go desaparecerán en esta región, para ser sustituidos por la nueva app de HBO Max, que contará con la tecnología que ya se implementa en el servicio que se proporciona en Estados Unidos. Con ello, la compañía afirma que los usuarios podrán ver los contenidos con una buena estabilidad en la transmisión.La app. Aunque no se han confirmado los precios, HBO Max contará con varias opciones de suscripción.