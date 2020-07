HBO Max reviviría El Mundo Oculto de Sabrina cancelada por Netflix

Escuchar Nota

Me siento listo para una última aventura escalofriante. La parte final de 'El mundo oculto de Sabrina' llega este año. Solo de ver estas fotos ya quiero que llegue. ¡Aquelarre por siempre! pic.twitter.com/VHPl3fJowg — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 9, 2020

Mientras Netflix salvó Cobra Kai, serie original de YouTube Red,y rescató una de las producciones de Netflix, así lo dio a conocer We Got This Covered De acuerdo a este portal,de HBO.A principios de este mesde la saga.Este anuncio, que se tenía planeado.Según el sitio,, pues las aventuras de la bruja favorita podría continuaría en HBO Max, ya que Warner Bros, que es dueña de esta plataforma, tiene los derechos de la serie.Hasta el momento, por lo que no se sabe si seguirá la historia o se hará un reinicio de la misma., Actualmente, no se tiene la fecha de estreno de la temporada cuatro de El mundo oculto de Sabrina, aunque ya hay nuevas imágenes de los últimos episodios.Con información de El Heraldo