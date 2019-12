He matado a mi hija; mujer confiesa crimen a periodista por Facebook

El periodista del «Diari de Girona» Albert Soler ha publicado este martes una información donde explica que la mujer quecon un mensajeen el que podía leerse: «Hola Albert. He matado a mi hija».Soler explica en el diario que siempre se preguntará por qué se lo dijo a él, ya que solo son conocidos, y añade que él le preguntó en Messenger:. Primero pastillas para dormir y después ahogada bañera. Dentro de un rato aviso vecino que es policía», dijo la mujer.Después él le preguntó por qué lo había hecho, y ella respondió:. Según fuentes de la investigación, la mujer se acaba de separar de su marido hacía cinco meses y vivía con su hija en Girona.Soler relata que no podía llamar a la policía porque no sabía el apellido de la mujer -llamada Maria Àngels- ni su dirección, por lo que intentó que ella le dijera por Messenger dónde vive, sin conseguirlo. En su artículo, el periodista también explica que sabía que lya que ella misma se los había explicado alguna vez.De hecho, en la conversación de la que el propio Soler ha compartido una captura de pantalla se puede leer como éste le pregunta si no estaba, que ya le habían dado el alta.Poco después de lasy además le acabó dando la dirección, momento en que el periodista llamó a Emergencias y se dirigió hacia ese piso, explica.Con información de ABC