Heather Watson conquista el Abierto Mexicano de Tenis

La británicasuma su cuarto título en la WTA luego de quedar. La británica de 27 años de edad venció a la joven sorpresa del torneo, la canadienseen tres sets de 6-4, 6-7, 6-1.La experiencia imperó en un inicio y Watson se fue arriba 3-0 en cuestión de minutos. La canadiense dejó pasar los nervios y dio más batalla, pero no fue suficiente. La joven proveniente de la qualy, disputó seis partidos para llegar a su primera final WTA y ante Heather Watson perdió el primer set en todo el torneo 6-4.La competencia fue más disputada en el segundo parcial y en el noveno juego Layla, de 17 años, tuvo dos puntos para set y estuvo cerca de quebrar a la británica, pero no lo consiguió. Watson la hizo de emoción y cuando el marcador estaba en 6-5 la británica permitió dos set points adicionales pero los volvió a defender con éxito para forzar el tie-break. El partido parecía sentenciado cuando Watson, séptima sembrada se fue arriba 6-2 en la muerte súbita. Increíblemente Fernández salvó los match-points y logró remontar para terminar llevándose el set 7-6 (8).La fatiga de la joven promesa canadiense se apoderó de ella en la cancha. Entre lágrimas platicaba con su entrenador en el cambio de lado a sabiendas de que la británica no bajaría el paso. La tortura en el último parcial fue rápida para Fernández.Ahora crece el amor de la británica por México después de que ganó en Monterrey en 2016 y ahora se puso el sombrero de mariachi en Acapulco 2020.