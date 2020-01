Héctor Herrera está fascinado con el estilo de Simeone

“Si jugar al futbol es lo que amas te tiene que gustar correr detrás de la pelota. Hay cansancio. Es lo normal. Pero es el placer de jugar. No sólo correr con la pelota da placer. Defensivamente hay que ayudar”, comentó el mexicano.

“Creo que nosotros no somos tan fáciles de contragolpear. Defensivamente siempre estamos bien parados y ordenados. Ese es uno de los fundamentos que hacen del sistema del Cholo uno de los mejores. Somos uno de los equipos menos goleados”, mencionó.

“Prefiero mil veces que me critiquen por perder la pelota que por no quererla. Además, cuando te la dan ya sabes lo que vas a hacer: meter la nalga para cubrirla y aguantar, pasar, o regatear… ¿Por qué vas a tener miedo? Siempre ha sido mi forma de jugar”.

“Venía preparado para cualquier escenario. Sabía que no iba a ser fácil: “Viene Héctor Herrera, capitán del Porto, y va a jugar de una”. No. Ese verano renuncié a la selección y fui muy criticado. Sabía que me tenía que preparar tanto en lo mental como en lo físico para venir a un reto tan grande como es el Atlético de Madrid”, estableció.



Con mayor madurez, el mexicanoreconoció que disfruta el estilo futbolístico delimpregnado por el director técnico argentino, por lo que hasta defender lo hace con gusto.Si bien el hecho de sacrificarse, correr, barrerse, levantarse, luchar y demás es algo que a los jugadores poco o nada les podría gustar, al tijuanense para nada le desagrada hacer esas labores en la media cancha en beneficio del cuadro colchonero.En declaración a un diario español insistió: “. Si de verdad quieres tener la pelota otra vez, ¡defender es un placer! Correr, ir a presionar, barrer, levantarte, chocar, pasarla, meter goles… Todo eso es el placer del futbol. No sólo tener la pelota. Sin ese movimiento constante no puedes ni controlar los partidos ni volver a respirar”.Valoró que, tanto que el club rojiblanco es uno de los menos goleados y, por ende, es uno al que pocas veces puedes contragolpear o agarrar mal parados en la zona baja, esto gracias a lo trabajado por “Cholo” Simeone.Con más experiencia encima, “HH” descartó tener miedo por pedir y tener la pelota en los pies, tanto queHéctor Herrera reiteró que siempre estuvo preparado para jugar de cualquier manera que le solicitara Diego Simeone a pesar de queen el que no era tomado en cuenta por el estratega.