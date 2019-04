Héctor Herrera no tiene en mente volver al futbol mexicano

El mediocampista del Porto Héctor Herrera reconoció que ha atravesado momentos complicados en su estancia en Europa, pero estos no han sido motivo suficiente para pensar en volver a México, pues aseguró que aún tiene mucho por mostrar en el Viejo Continente.“Cuando llegaron los momentos difíciles nunca me pasó por la cabeza regresar a México. No porque menosprecie a México o porque no lo extrañe. Simplemente quiero seguir demostrando que tengo la capacidad para seguir jugando en Europa. Quiero seguir compitiendo contra los mejores y los mejores jugadores están en Europa“, señaló en entrevista para Marca Por otro lado, el mexicano confía en que el Porto podrá remontar en ‘casa’ el marcador adverso 2-0 ante el Liverpool y poder avanzar a las semifinales de la Champions League.“Si es por el plantel o números, ellos son favoritos, pero nosotros somos Campeones en nuestro campeonato y un equipo fuerte, y eso también nos hace ser favoritos.Ellos están en ventaja pero creo en nuestra capacidad y estoy muy confiado que mañana podemos tener un buen resultado para continuar el sueño de la Champions League“, explicó en conferencia de prensa.