Helicóptero de Alonso y Moreno Valle no tenía fallas

El Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, dio a conocer que no encontraron desperfecto o irregularidad en las turbinas del helicóptero que se accidentó en Puebla, y en el que murieron la gobernadora de esa entidad, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador panista Rafael Moreno Valle.“Todavía no hay definitiva, supimos que en el caso de las turbinas no encontraron nada, todo estaba bien cuando cayeron”.El funcionario federal señaló que la investigaciones están adelantadas, por lo que esperan que en un par de meses se tenga algún indicio más claro de lo ocurrido en el accidente del pasado 24 de diciembre.