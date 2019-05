Helicóptero desplomado en Querétaro alertó falta de turbosina

El capitán de corbeta Miguel Ángel Ramos Machorro, responsable de pilotear el helicolpero MI-17 de la Secretaría de Marina (Semar) con matrícula ANX-2206, solicitó una pipa de turbosina horas antes de que la aeronave se desplomara en la Valle Verde, municipio de Jalpan de Serra, Querétaro, en los límites con el estado de San Luis Potosí.Ramos Machorro fue una de las seis víctimas del accidente cuyos cuerpos fueron encontrados ayer.“Esta aeronave consume un promedio de 800 litros de turbosina por hora. Nosotros llegamos aquí con la finalidad de brindarles el apoyo en los vuelos, pero la limitante es que no tenemos turbosina aquí en el área en que estamos desarrollando las descargas”, explicó en el video de un minuto que subió a sus redes.“Sería muy importante que, de alguna manera se gestionara lo necesario para que una pipa de turbosina estuviera aquí en el área y nos brindara el apoyo con combustible para que nosotros no tuviéramos que ir a recargar al punto más cercano y que nos queda aproximadamente a 8 millas. Lo que perderíamos aproximadamente hora y media de vuelo en ir y venir”, añadió.Viajaba junto con Capitán Miguel Ángel Ramos Machón, Teniente José de Medina Jesús Santiago, Teniente Carlos del Toro Rosas, Marino Misael Meneses Maldonado, Marino Andrés Valdovinos López, de la Semar, así como el funcionario de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) Luis Fernando Pérez Banderas.Con éste último, se confirmó que no hubo ningún sobreviviente del accidente.Ayer por la mañana, la Semar localizó los restos del helicóptero MI-17, siniestrado en Valle Verde, municipio de Jalpan de Serra, donde la tarde de este viernes acudió a sofocar un incendio forestal en la Sierra Gorda de Querétaro.“Hasta el momento se han encontrado los restos óseos de cinco tripulantes, quienes lamentablemente fueron encontrados sin vida”, expuso la Semar mediante el comunicado de prensa 036/19.Horas después, hizo lo mismo la Conafor, dependencia adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al confirmar la muerte de uno de sus funcionarios que viajaban en la aeronave: Luis Fernando Pérez Banderas.La mañana del pasado viernes, la Semarnat reportó 58 incendios forestales, 26 en proceso de liquidación y 31 más sofocados en trabajos conjuntos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina y personal civil.