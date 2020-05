Hell and Heaven se suma a esfuerzos en apoyo a personal médico

Escuchar Nota

México.- El festival de metal mexicano Hell and Heaven Metal Fest organizará rifas y concursos en redes sociales con el fin de recaudar fondos para donar insumos al personal médico de hospitales en Toluca.



Según explican, los médicos que atienden a pacientes con Covid-19 no cuentan con lo necesario, por lo que el festival, que ha reconocido a Toluca como su nueva casa, inició en todas sus redes sociales una campaña.



"Con esta iniciativa, Hell and Heaven refrenda su compromiso social con la población mexicana y de aquellos que, como los médicos, enfermeras y especialistas en salud, están poniendo en riesgo su propia integridad con tal de atender a los enfermos de Covid-19", según explica su vocero en un comunicado.







El festival regalará botellas de cerveza artesanal y mezcal en una rifa a la que entrarán todos los comprobantes de donación, a partir de 50 pesos en adelante, que lleguen a un correo proporcionado.



"Esta es la mejor forma en la cual un festival de metal y su público, pueden sumarse de forma solidaria a una causa que necesita de todo el apoyo posible de los mexicanos y su solidaridad", se añadió.