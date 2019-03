Hellboy difunde su segundo tráiler sin censura

El próximo 19 de abril llegará a los cines el Hellboy de Neil Marshall con David Harbour encarnando al mítico demonio rojo. El filme ha presentado un segundo y violento tráiler que demuestra con creces por qué ha obtenido la clasificación R.El nuevo adelanto hace gala de épicas tomas de Hellboy enfrentándose a mastodónticos monstruos. Aunque, sin lugar a dudas, la imagen más memorable que deja el nuevo teaser es la del actor de Stranger Things montando a lomos de un dragón de fuego sobrevolando un río de lava mientras sostiene una espada ardiendo.También hay espacio para el humor en el avance de casi dos minutos y medio de duración. En un intento por parte de Nimue, la villana del filme interpretada por Milla Jovovich, de manipular a Hellboy para que se una a ella en su lucha contra la humanidad, él le contesta: “No va a salir bien, más que nada porque… ¡Yo soy capricornio y tú estás como una cabra!”La violencia de la que hace alarde el tráiler confirma que el nuevo Hellboy será una versión para adultos, a diferencia de las películas de Guillermo del Toro y Ron Perlman, que obtuvieron una calificación PG-13.La película, tal y como demuestra el clip, incorporará elementos de los cómics creados por Mike Mignola. Así, incluirá historias de Hellboy: The Wild Hunt, Hellboy: Darkness Calls y Hellboy: The Storm and Fury.En esta producción de Lionsgate y Millennium Entertainment, Hellboy y sus aliados de La Agencia para la Investigación y Defensa Paranormal (AIDP) se enfrentarán a Nimue. Conocida como “La Reina de la Sangre”, la villana del largometraje ha vuelto de entre los muertos con la intención de destruir a la humanidad con su magia negra.Completan el reparto de Hellboy Ian McShane (Trevor Bruttenholm), Daniel Dae Kim (Ben Daimio), Sasha Lane (Alice Monaghan), Penelope Mitchell (Ganeida) y Thomas Haden Church (Lobster Johnson), entre otros.