Hemos hechos lo correcto para Coahuila en atención al Covid: Riquelme

“Nuestro siguiente paso en la Comarca Lagunera es identificar casos positivos y darles seguimiento. Lo que nos ha traído en las últimas horas una disminución en los reportes. Y lo que permite empezar a controlar la situación es que el Ayuntamiento de Torreón ha adoptado la estrategia estatal... la única forma de superar al Covid es trabajando todos juntos, con estrategia de suma de voluntades y acciones”, expresó.



“Es así que poco a poco la entidad ha podido equiparse para atender a la población en este tema delicado de salud, y evitar que el número de decesos y hospitalizados sea muy grande”.



“Espero que para las próximas semanas la actividad económica primaria la podamos sacar adelante sin ningún problema”, detalló.



, comentó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.que encabezó el Mandatario estatal y en la que se destacó que la coordinación entre Estado y Municipio de Torreón en las últimas semanas ha permitido empezar a controlar la situación.+ Para que se dé una reactivación económica responsable, se debe ampliar capacidad de pruebas y cuidar la hospitalización.+ Cada Municipio debe contar con los protocolos de actuación de cada rubro productivo que se desea aperturar.+ El Estado capacitará a los interesados en la aplicación de los protocolos y éstos deben cumplir con las medidas de regulación sanitaria que marca la Secretaría de Salud.+ Habrá una reunión particular con personal que atiende los filtros sanitarios en La Laguna para fortalecer el protocolo de actuación en este tema de salud en cada uno.+ Revisar qué filtros sanitarios siguen siendo útiles, en conjunto con los municipios, el lugar en que se encuentran y si no, moverlos al interior de cada Ayuntamiento.+ Liberar el sector educativo dependerá del análisis que el Estado y cada Subcomité realice a diario. Sería bajo un estricto análisis y muy protocolizado.+ Previa verificación de las autoridades Estatales y municipales habrá una apertura parcial de iglesias y cultos religiosos, gimnasios, restaurantes-bar, autocinemas, museos y bibliotecas a partir del 1 de julio, cumpliendo con todos los protocolos.permiten ver cómo se está en Coahuila, donde se equipó a tiempo los 4 laboratorios para poder realizar pruebas masivas.El Mandatario estatal precisó que la coordinación es la clave para hacerle frente a una situación como la del Covid-19.Ahí agradeció al Club de Algodoneros de la Unión Laguna, a Grupo Surman, a Chilchota, a Supervisión Técnica del Norte, a Go Químicos y a Grupo Valmur la donación de 2 mil 500 pruebas serológicas para la detección de Covid-19., expresó a manera de avances de los acuerdos anteriores que el viernes 26 de junio se comenzaron a realizar estadísticas para que se tenga un informe detallado de la situación que guarda la Comarca Lagunera en el tema.de Francisco I. Madero de parte del Gobierno Estatal.Así como que ya se compartieron los protocolos de actuación de diversos rubros que están viviendo la reapertura en todos los municipios de La Laguna.Por su parte, Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud, expresó que en Torreón ya se llegó al pico de casos positivos y según los epidemiólogos del Estado, la tendencia es que ya se va a la baja.Insistió que en Coahuila se está apostando a la realización de múltiples pruebas de detección, pues entre más de éstas, más diagnósticos y más cercos sanitarios para combatir la pandemia.Hasta ahora son 40 mil pruebas tomadas y la finalidad es que sean mil diarias en el estado, y al momento se ha cumplido con la meta.Desde hoy habrá un responsable de casos Covid-19 en La Laguna, y es el doctor César del Bosque Garza, quien también deberá estar al tanto de que se tengan los insumos suficientes para trabajar los próximos 14 días en esta región.Capacidad, cumplimiento de las muestras y que no falten los insumos, son los rubros que el responsable debe atender con este tablero dinámico, manifestó.Luis Gurza Jaidar, Administrador Fiscal Central del Estado de Coahuila, dio el informe de la Mesa Operativa que se conformó, principalmente con el Ayuntamiento de Torreón.para darles seguimiento y atención puntual para evitar una mayor propagación del virus.Al tiempo que se cuenta con una plataforma de actualizada de información de los casos positivos en los nosocomios locales: Una vez que se conoce de alguno, se informa a la Secretaría de Salud para proceder a cercos sanitarios.Se echó a andar un call center para informar también a las personas que resultaron negativas, pues antes no se hacía y ahora se les brinda tranquilidad y se les exhorta a que sigan con las acciones de prevención.A la par de esta plataforma ya se tuvo acercamiento con las gestoras de salud que atienden a las personas de cerco sanitario, para estar pendientes de ellas y sus necesidades., también, Antonio Gutiérrez Jardón, titular de la Unidad de Atención en La Laguna, y Fernando Simón Gutiérrez Pérez, Coordinador de Comunicación e Imagen Institucional de Coahuila.Del Mando Especial, Enrique Hernández Cisneros; de la Secretaría de Educación, Flor Rentería Medina; de la Secretaría de Seguridad Pública, Adelaido Flores Díaz, y representantes de hospitales públicos y privados.Juan Pérez, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, y Rocío Quiroz Flores, Jefa de la Jurisdicción Sanitaria VII, así como de cámaras de comercio, empresariales y de hospitales públicos y privados.