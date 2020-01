Hemos sido engañados por EU, afirma Norcorea tras diálogo nuclear

“Washington debería hacer más concesiones y sabemos que eso no va a ocurrir”, declaró el jefe del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte, Kim Kye Gwan por medio de un comunicado oficial.



“Propusimos cambiar una instalación nuclear central del país por el levantamiento de algunas sanciones de la ONU” en un intento por disminuir los sufrimientos de la gente en Corea del Norte, detalló Kim pero “solo hay presión unilateral”.



“Hemos sido engañados por Estados Unidos, hemos sido atrapados en un diálogo con él durante más de un año y medio, y eso fue un tiempo perdido para nosotros […] nunca más volveremos a perder nuestro tiempo”, señaló Kim .

, informó este sábado un alto funcionario del gobierno.Sin embargo, se destacó que pese a que existe, se mantiene el diálogo para llegar a un posibleentre Washington y PyongyangEsta declaración surge después de que el presidente estadounidensefelicitó en su cumpleaños al máximo líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, el miércoles pasado.El acuerdo de desnuclearización entre Pyongyang y Washington se ha estancado desde que Kim y Trump, no coincidieron durante su segunda, en febrero del año pasado.Reconoció que las relaciones personales entre los mandatarios no es mala, aunque Trump estaba “distraído al pensar en hacernos volver al diálogo aprovechando tales relaciones o creando una atmósfera para ello”, informó la agencia de noticias Xinhua.En medio de las negociaciones estancadas, Pyongyang insinuó la posibilidad de, mientras advertía sobre una “nueva arma estratégica” y una “acción real impactante”.Pyongyang ha condenado los ejercicios conjuntos de Estados Unidos, Corea del Sur y sus aliados, tras advertir que dichas maniobras conjuntas no son nada más que un ensayo para invadir al Norte.