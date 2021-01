Hemos sido lentos por la austeridad: Tatiana Clouthier

Escuchar Nota

"Sabemos que la propia burocracia que hemos tenido hacia el interior, por la propia burocracia o a veces por el tema de la austeridad, hemos sido muy lentos en resolver algunas de las problemáticas, parte de lo que nos hemos venido comprometiendo es encontrar mecanismos para poder agilizar los procesos", señaló en una reunión virtual con miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).



"Que un permiso tenga parado un año hasta me da pena, qué pena que tengamos parado un permiso parado por tanto tiempo y especialmente en un momento tan crítico como el que estamos viviendo", dijo Clouthier.



"Estuvimos la semana pasada con el SAT y aduanas, hablamos de la dificultad que se tiene a veces para la importación y se tienen productos detenidos porque la norma no es clara y lo que hace es complicar el trabajo que realizan en aduanas. Estamos revisando cuáles son los puntos donde había una norma, como el etiquetado, y esto estaba siendo un problema a la hora de revisar en aduanas", señaló la Secretaria.



"Tenemos que parar de alguna manera las entradas de vehículos que no entran por el mecanismo correcto y que en este sentido podamos promover el movimiento de la economía adentro y entendamos que es un tema que se ha vuelto político por muchísimos años, en donde los gobernadores, los alcaldes de frontera no quieren aplicar la tarea que les corresponde o aplicar la Ley", señaló.



