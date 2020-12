Henry Cavill se habría lesionado en el rodaje de la segunda temporada de The Witcher

Escuchar Nota

"Estaba en la pista de entrenamiento y se hizo algo en la pierna. De repente se levantó y claramente tenía mucho dolor. No estaba claro si le golpeó algún objeto o si fue una lesión muscular", explica una persona del rodaje al periódico, que explica que "ha liado todo el calendario de rodaje porque no puede caminar bien. Tiene que llevar una armadura pesada en las escenas y no puede hacerlo con la lesión de la pierna".

Nuevo disgusto para la producción de 'The Witcher'. Según informa el The Sun, Henry Cavill se habría lesionado en el rodaje de la segunda temporada de la serie de Netflix, que está teniendo lugar en Arborfield Studios, Berks.Esto supone un nuevo contratiempo para la serie, que ya tuvo que posponer su rodaje debido a la pandemia de coronavirus. Una vez pudieron empezar el pasado verano, todo fue bien durante un tiempo, hasta que en noviembre tuvieron que volver a detener el trabajo momentáneamente porEn estos nuevos capítulos veremos a Geralt de Rivia llevando a Ciri (Freya Allan) a Kaer Morhen. Por el camino descubrirá que quizás lo más peligroso para Ciri es el poder que habita en ella. De momento no tenemos fecha exacta de regreso de la serie, pero la plataforma de streaming tiene grandes planes para el universo de 'The Witcher' con una serie animada, 'Nightmare of the Wolf', y una precuela en acción real titulada 'Blood Origin'.Con información de e cartelera