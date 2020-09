Henry Martin levanta la mano para la Selección Mexicana

Escuchar Nota

"Trabajamos para eso, nos esforzamos día a día en los entrenamientos, el fin de semana en la cancha para llenarle el ojo (a Gerardo Martino) y ser tomados en cuenta. En mi caso trabajamos extra para que así sea, hay muchas cosas qué mejorar y pulir, y por supuesto que me encantaría ser tomado en cuenta para este proceso", dijo el delantero en videoconferencia.

, por eso desea ser convocado poren este. No obstante, es el segundo delantero con mayor efectividad ya que, solo superado por, que anota cada 90. El lídermarca cada 101.13 minutos.Para el partido contrael 30 de septiembre, el ", es por ello que se abre la ventana paraEl futbolista dijo que, siempre y cuando él siga dando resultados."Al final hay muchos que de repente llegan y los levantan muy rápido y al poco tiempo se apagan, no me preocupa, ni me da ni me quita si los medios me levantan o dan para bajo, me sigo esforzando y trabajando, siempre enfocado en lo que debo hacer y las cosas afortunadamente se están dando", comentó, de cara al juego de las Águilas frente a, este sábado a las 9:00 p. m. en el