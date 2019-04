Herido Poncho Nevares en aparatoso accidente

El representante estatal Alfonso Nevarez sufrió lesiones menores tras participar en un aparatoso choque ocurrido en la intersección del bulevar Del Rio y Veteranos.La colisión que implicó su auto particular tipo Safari y a una pick up Ford F 150, fue causada por un tercer conductor que a decir de testigos, chocó la unidad del político y él impactó la suya contra la camioneta casi de manera frontal.Debido a lo aparatoso del accidente, la policía que llegó a tomar conocimiento, requirió los servicios médicos pero tras revisar a los pasajeros, determinaron que no tenían lesiones graves.Se dijo que el auto cuyo conductor provocó el percance, se retiró del lugar aunque hay datos característicos que la autoridad registró y los tomará en cuenta en la investigación.