Hermana de Britney Spears es ahora quien administra su fortuna

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Britney Spears continúa luchando legalmente para recuperar el control que hasta ahora tiene su padre, Jamie Spears, sobre su vida y sus finanzas.



Además del gran apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores con el movimiento #FreeBritney, ahora una nueva pieza aparece en escena para ayudarla, su hermana Jamie Lynn Spears.



De acuerdo al medio The Blast, diversos documentos comprobarían que la hermana de la cantante ha sido nombrada como administradora de la fortuna de Britney.



Por consiguiente, la actriz de 29 años es ahora la administradora de ‘SJB Revocable Trust’, entidad creada en 2004 para proteger el patrimonio de llamada “Princesa del Pop” así como de sus hijos Sean y Jayden



Con este movimiento legal, la protagonista de Zoey 101 busca ayudar a sus sobrinos, y por si esto fuera poco, también ha solicitado que Fidelity Financial Management se convierta en el asesor financiero y se creen cuentas bloqueadas para conservar los activos de su hermana.



A pesar de que diversos medios aseguran que estos documentos aún no han sido autorizados por el tribunal, se reveló que el padre de Britney ya autorizó esta petición.