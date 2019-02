Hermanas de ‘El Chapo’ no recibirán trato especial

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló esta mañana que la visa humanitaria que están solicitando las hermanas de Joaquín “El Chapo” Guzmán para visitarlo en prisión, sigue su curso como el de cualquier ciudadano, y la representación diplomática de Estados Unidos no pondrá ningún obstáculo.En conferencia de prensa en Palacio Nacional, en la cual acompañó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el canciller detalló que los familiares del narcotraficante deben hacer sus trámites normales para obtener la visa de Estados Unidos para poder visitar a su pariente extraditado y sentenciado por una corte estadounidense de Nueva York.Tendrán que hacer su trámite como cualquier otra ciudadana o ciudadano ante la embajada de Estados Unidos, no van a tener ningún trámite especial, pero también la embajada (estadounidense) nos informó que no van a dificultar ese trámite”, aseguró el secretario Ebrard.