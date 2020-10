Hermano de empresario lo acusa de ‘secuestro’ en Nuevo León por herencia

Escuchar Nota

Nuevo León.- El empresario Isaac Adrián Villarreal Budnik rechazó las acusaciones de su hermano Agustín, quien dijo que aquel contrató a un policía para que lo secuestrara.



Samuel Rubio Fernández, abogado de Isaac, manifestó que en la disputa por la herencia que dejaron sus padres ya fallecidos, Agustín “inventó” que su consanguíneo contrató a un comandante ministerial del estado para secuestrarlo, en enero de 2016, hechos que --precisó el defensor-- están bajo sospecha, pues no son del todo creíbles, además de que no ha sido comprobada la participación de su cliente.



El letrado explicó que con anterioridad los jueces ya habían desechado el caso, pero recientemente el Ministerio Público, con la misma información que ya tenía, “faltando al debido proceso”, promovió y obtuvo una orden de aprehensión que actualmente es combatida a través de un juicio de amparo por Isaac.



“Ahora en septiembre, nuevamente el Ministerio Público, faltando al deber de lealtad y al debido proceso, acusó al señor Isaac con las mismas pruebas por las que ya le habían dicho que no había ningún dato o elemento que lo vinculara al secuestro, y ahora dicen que sí, que fue él quien lo cometió”, expuso.



Asimismo, acusó al juez de control de estar en contubernio con los abogados de Agustín para afectar al acusado, como se evidencia en audio grabaciones que han difundido públicamente.







“La verdad es que no sucedió nada. El ingeniero Isaac Villarreal no tuvo ninguna participación, y hoy en día los audios que están circulando en redes sociales muestran algo que hemos sostenido: que esta última audiencia fue una componenda entre Agustín Villarreal Budnik, sus asesores y abogados, con el juez que giró la orden de aprehensión”, expuso Rubio.



En septiembre pasado, el juez de control, Antonio Almaguer, entregó una orden de arresto por el delito de secuestro agravado en contra de Isaac Adrián y su padre, ya muerto, por haber ordenado la privación ilegal de la libertad de su hermano Agustín, al parecer en el contexto de una millonaria herencia que disputan.



De acuerdo con la denuncia, Agustín, director de la empresa Ladrillera Mecanizada, fue secuestrado el 8 de enero de 2016, aparentemente por un comandante ministerial identificado como Alfredo Ortega, quien actualmente se encuentra bajo investigación.



Según la carpeta de investigación CI/UEA/01/2016-UI-1, Agustín estuvo retenido en una casa de seguridad del municipio de Pesquería, de donde escapó para presentar la denuncia, versión que la defensa descree.



“Después de escaparse, al día siguiente, el lunes se regresa a su oficina como si nada hubiera pasado, y después de unos días empieza a decir sin prueba alguna que su papá y su hermano lo secuestraron. De ahí empezó el procedimiento en el que en cuatro ocasiones los jueces de control han negado la participación del ingeniero Isaac en los hechos”, expuso Rubio



La defensa de la víctima señaló que Ortega se practicó cirugía plástica en el rostro para evitar ser identificado por el secuestrado.



El abogado de Isaac mencionó que por ahora la defensa está concentrada en combatir la orden de aprehensión, a través del juicio de amparo, y posteriormente emprenderán acciones legales contra Agustín por haber difamado a su cliente, y contra el juez por las irregularidades que, señaló, evidencian su proceder.