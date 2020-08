Hermano de ex alcaldes de Quintana Roo muere en accidente aéreo en Florida

Escuchar Nota

El gobernador @CarlosJoaquin y el @GobQuintanaRoo nos unimos a la pena que embarga nuestra compañera @AliciaRicaldeOf, Directora General de @APIQROO, y familia, por el sensible fallecimiento de su hermano el Sr. Joaquín Ricalde Magaña. Descanse en paz. pic.twitter.com/HEAPo1VFOs — Gobierno Quintana Roo (@GobQuintanaRoo) August 28, 2020

El privilegio de la vida es efímero y si no lo entiendes te lo vuelve a recordar. Buen viaje tío Huacho, esta vez fue un vuelo sin regreso salúdame a mis abuelos; te deben estar recibiendo con caracol en escabeche. Aquí nos duele el alma, ya se nos fueron 3. Descansa en pazpic.twitter.com/zcDGIPaCQf — Atenea Gómez Ricalde (@Atenea_GomezR) August 28, 2020

Unocurrido la mañana de este viernes en el área demovilizó a varios equipos de emergencia hasta el lugar de los hechos, dondeEn las imágenes aéreas tomadas por el helicóptero de Telemundo51 se podía ver la avioneta en las inmediaciones de Pembroke Rd y S Park Rd, en lo que parece un área de almacenes en una zona industrial del condado Broward.Miembros de la estación de bomberos número 74 basada en Hollywood intentaron socorrer a los tripulantes de la aeronave, que fallecieron en la escena.Una de las víctimas fue, hermano dely de la actual directora de la Administración Portuaria Intergal (Apiqroo) del gobierno estatal, Alicia Ricalde Magaña, confirmó su familia a Local 10 News.Tras la identificación, el gobierno de Quintana Roo publicó en su cuenta de la red social Twitter sus condolencias a los familiares del fallecido.Del otro fallecido no se ha ofrecido su identidad hasta el momento.La Oficina del Alguacil del condado Broward, aledaño al de Miami-Dade, confirmó el hecho y dijo que envió equipos de rescate a la escena del impacto, sin que se reportaran víctimas peatonales o del edificio.Su sobrina,, quien es diputada de Quintana Roo, tuiteó esta foto con Joaquín en la extrema derecha con una camisa negra, escribiendo en español que “La vida es corta y un privilegio y si no lo recuerdas, te lo recordará. Buen viaje tío Huacho, este fue un vuelo sin retorno ”.Magaña y otra persona viajaban en un avión modelo Aero Commander 500S de 2 motores., dijo la Policía, según reportó Local 10 News.Testigos dijeron que escucharon una explosión y al salir vieron dos cuerpos y el avión destruido.Hasta el momento las autoridades no han reportado posibles causas del accidente que dejó a la aeronave con severos daños en la zona delantera.Videos de vigilancia de empresas cercanas muestran el momento en que la nave se precipitó luego de nueve minutos de haber levantado vuelo en un aeropuerto cercano.El Aero Commander 500S bimotor de 1969 con Magaña y otra persona a bordo había despegado en Pompano Beach y se dirigía a Opa-locka, dice la policía. Solo estuvo en el aire durante nueve minutos antes de estrellarse alrededor de las 9 am en 1781 S. Park Road en Pembroke Park.La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigan lo sucedido y está a cargo de las actualizaciones.