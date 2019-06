Hermano de Kim Jong-un asesinado era informante de la CIA

Kim Jong-nam, el hermano mayor del líder norcoreano, Kim Jong-un, que fue asesinado en 2017 en Malasia, era un informante de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), según informó el lunes The Wall Street Journal.El medio, que cita a una fuente anónima "con conocimiento de la cuestión", aseguró que Kim Jong-nam y agente estadounidenses se reunieron en múltiples ocasiones.La fuente de The Wall Street Journal describió que entre la CIA y Kim Jong-nam "existía un nexo".Kim Jong-nam fue asesinado en febrero de 2017 en el aeropuerto de Kuala Lumpur por dos mujeres que le frotaron el rostro con agente nervioso VX -catalogado como arma de destrucción masiva por la ONU- y que según Estados Unidos y Corea del Sur trabajaban para Pyongyang.Corea del Norte ha negado cualquier tipo de implicación en el crimen de Kim Jong-nam y las mujeres, la indonesia Siti Aisyah y la vietnamita Doan Thi Houng, fueron puestas en libertad por Malasia a principios de este año.Doan Thi Houng, liberada en mayo, fue la única condenada por el crimen al declararse culpable de un delito menor.De acuerdo al periódico neoyorquino, Kim Jong-nam, que vivía en Macao (China), había viajado a Malasia para reunirse con agentes estadounidenses.Detalles concretos de la relación entre la CIA y el miembro de la dinastía norcoreana "no están claros", dice The Wall Street Journal, que indicó que "es poco probable que (Kim Jong-nam) pudiese proveer detalles del funcionamiento interno" de Corea del Norte por sus años de lejanía con Pyongyang y su círculo de poder.La fuente citada también señaló que Kim Jong-nam posiblemente mantenía contacto con otros servicios de inteligencia, especialmente los de China.Kim Jong-nam era el hijo mayor del ex líder norcoreano Kim Jong-il (1994-2011) y durante un tiempo se le consideró como su heredero natural.Sin embargo, cayó en desgracia a principios de la década de los 2000 y durante sus últimos años vivió en el exilio.