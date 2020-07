Hermano de la titular de SFP oculta propiedades en declaración patrimonia

Escuchar Nota

El superdelegado del Gobierno federal en Guerrero,Conforme el Registro Público de Guerrero, el, compró el 23 de junio de 2010, en condiciones no aclaradas, una vivienda en la Colonia Vista al Mar, en el puerto guerrerense.En el folio de la propiedad de 316.72 metros cuadrados no consta el nombre de ningún vendedor,, también diputado local con licencia y aspirante a la Gubernatura. Tampoco se especifica el costo del inmueble ni si fue adquirido al contado o con hipoteca.Dio validez a la operación, creado para regularizar predios de familias de escasos recursos.En sus dos declaraciones como funcionario federal en enero y mayo de 2019,Reforma confirmó el último pago de predial en esa propiedad. La dirección corresponde a una casa de tres niveles. El vigilante del lugar dijo que el inmueble pertenece "a un diputado".El ahora funcionario federal no ha tenido grandes cargos en la administración pública, por tanto no reporta grandes ingresos por ello.En 2002 inició como asesor en la fracción senatorial de PRD y un año después fue director de Control y Evaluación del entonces Gobierno del DF, que encabezaba, donde prevalecía una política de austeridad salarial.: un departamento de 126 metros cuadrados en la Colonia Tlacoquemécatl, en la Alcaldía Benito Juárez, aunque después lo vendió a su hermana Irma Eréndira, titular de la Función Pública.Ese año participó en la campaña perredista depara la gubernatura de Guerrero, la cual ganó, y hasta 2008 fungió como secretario de organización nacional del PRD.En 2006 trabajó en la campaña presidencial de AMLO y,. Según su declaración, el costo combinando de ambas propiedades fue de 2 millones 171 mil pesos.