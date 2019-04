Hermano de Tania Ruiz levanta suspiros en hombres y mujeres

Desde que salió a la luz que la modelo Tania Ruiz podría ser la nueva conquista del expresidente Enrique Peña Nieto, pues recordaremos que fue captada en España en compañía de Peña, todos sus pasos son seguidos y su vida ha sido más expuesta. El Debate Es por ello que no nada más ella da de qué hablar, si no también su hermano menor, Gerardo Ruiz, quien dijo en febrero que Peña Nieto era soltero en medio de los señalamientos hacia su hermana por presuntamente sostener una relación con Tania.Asimismo, sus fotos tan sexys en Instagram no pasan desapercibido, ya que presume su cuerpo en traje de baño deleitando a sus seguidores con tu torneada figura. "Bombón", "Guapo" y emojis de corazones son algunos de los comentarios que hombres y mujeres le hacen llegar en las redes sociales.Enamorado y muy felizAdemás de compartir fotografías presumiendo cuerpazo, también es través de Instagram donde muestra el amor que le tiene a su pareja, quien al parecer es de origen canadiense.Su hermana Tania parece apoyarlo incondicionalemente, pues siempre le deja mensajes de apoyo en sus redes sociales, como la más reciente. "Siempre siéntete orgulloso de ser quien eres. Porque te admiro y valoro! Solo importa ser feliz!!! Te Amo Mi # 1, El mejor!".