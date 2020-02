Hermano de terrorista del concierto de Ariana Grande es ‘igual de culpable’

Escuchar Nota

"La ley dice que Hashem Abedi es tan responsable de esta atrocidad como si hubiera seleccionado el objetivo y detonado la bomba", agregó.

Salman Abedi y su hermano vivían en Fallowfield, a cuatro millas al sur del centro de Manchester.

Hashem Abedi niega el asesinato de 22 personas y el intento de asesinato de otros.

, dijo el martes un fiscal británico. El hermano sobreviviente está siendo enjuiciado por asesinato.detonó un "gran dispositivo explosivo improvisado hecho en casa" fuera de un concierto de Ariana Grande elSu hermano,, está siendo juzgado en el Old Bailey por su "papel en la perpetración de estos terribles eventos".Niega el asesinato de 22 personas y el intento de asesinato de otros. También niegaEl fiscal Duncan Penny QC dijo que, que había sido "repentino y letal" y había tenido "casi mil víctimas".Dijo que además de las 22 personas, incluidos siete niños, que murieron, un total de 264 "resultaron heridos físicamente", mientras que 670 más "reportaron traumas psicológicos como resultado de estos eventos".Penny dijo que la explosión fue la "culminación de meses de planificación y preparación" por parte de los hermanos, queen bombas experimentales improvisadas.Dijo que también habían obtenido una dirección en Blackley, al norte de, donde podían trabajar en el dispositivo y compraron un automóvil Nissan Micra para usarlo como "instalación de almacenamiento de facto".El tribunal escuchó que el piso "no era un área que los dos estaban acostumbrados a frecuentar" y se había utilizado como una "dirección segura desde la cual operar sin interrupciones no deseadas o no invitadas".La bomba resultante fue, dijo Penny.Penny dijo que los hermanos no habían tenido un objetivo específico y que Salman Abedi había elegido el destino final solo, pero que tenían un "objetivo compartido [para] matar, mutilar y herir a la mayor cantidad de personas posible".A los miembros del jurado se les mostró un mapa de la ciudad con ubicaciones identificadas como, Arndale Center y Victoria Station.Penny dijo que la arena era "una de las más concurridas y una de las más grandes" de Europa y había estado llena de la "gran y diversa base de admiradores" del cantante estadounidense la noche del ataque.Dijo que el vestíbulo afuera estaba "ocupado y muy congestionado con gente" cuando la multitud salió del lugar alrededor de las 22:30 BST, yAgregó que tal fue la "ferocidad de la explosión" que "desmembró" al atacante y dejó una escena "de destrucción y caos".Penny dijo queDijo que sus marcas de manos y dedos se encontraron en partes que habían sido cortadas de las latas de aceite vegetal en la casa de los hermanos Fallowfield.También se descubrierondetrás de un piso en el centro de Manchester donde Salman Abedi había "ensamblado" la bomba, agregó.El tribunal escuchó las piezas encontradas en el piso y la casa provenía de la misma lata de aceite que la que se encuentra en el vestíbulo de la arena y "jugó un papel fundamental en el desarrollo de esta historia".Penny dijo que la bomba estaba hecha de tres productos químicos, dos de los cuales el acusado, algunas de las cuales habían sido "lo suficientemente crédulos como para aprovechar sus cuentas de Internet".Dijo que Hashem Abedi le había preguntado a un pariente si podía usar una cuenta depara comprar un químico, pero dijo que el tercer químico fue comprado fácilmente en químicos y que la policía no había rastreado ninguna adquisición de ninguno de los dos hermanos.Los miembros del jurado escucharon que los hermanos tenían una "alta rotación" de números de teléfono, algunos de los cuales solo se utilizaron durante unos días "para evitar ser detectados".Los registros mostraron que Hashem tenía cinco números móviles entre junio de 2016 y mayo de 2017, Salman tenía cuatro y habían compartido otros dos.El juicio continúa.