Hermanos Russo piden no difundir spoilers de Endgame

Luego de que se filtraran en redes sociales escenas clave de Avengers: Endgame, los hermanos Anthony y Joseph V. Russo, directores de la cinta, pidieron no arruinar la experiencia de los espectadores.A través de una carta publicada en la cuenta de Twitter del filme, los cineastas pidieron el apoyo de los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel para evitar "spoilers"."Esto es todo. Este es el final. El final de un mosaico narrativo sin precedentes que se expandió por 11 años a través de 11 franquicias".Los cineastas agradecieron a las personas que han acompañado el desarrollo de la franquicia, y resaltaron que el equipo de trabajo de la cinta quiere sorprender a los seguidores, y por eso pedían ayuda."Cuando veas Endgame en las próximas semanas, por favor no se lo arruines a los demás, así como a ti te gustaría que no arruinaran tu experiencia", dice el escrito."Recuerda que Thanos quiere tu silencio", sentenciaron.